Llaneza (PSOE) cuestiona a Canteli por anunciar la gestión del Palacio de los Deportes de Oviedo sin licitación pública

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha recordado este lunes al alcalde, Alfredo Canteli, que no hay "ninguna licitación ni procedimiento de contratación" abierto todavía para la gestión del Palacio de los Deportes, después de que el alcalde afirmase que se contempla "en el contrato" con Wizink Center que se celebren en el espacio diez conciertos al año.

Sin ningún proceso abierto, ha cuestionado Llaneza, Canteli "ya sabe que va a entregar la gestión del Palacio de los Deportes, en el que los y las ovetenses han invertido 27 millones de euros, a una empresa concreta".

"O tiene una bola de cristal o aún no se ha enterado de cómo debe funcionar una administración pública como el Ayuntamiento", ha aseverado Llaneza. Se refiere el portavoz socialista a las declaraciones de Canteli en las que afirmó que el Palacio de los Deportes "está preparado" para grandes conciertos y "posiblemente" los de San Mateo se celebren allí en el futuro. "Lo contemplamos en el contrato con el Wizink Center", dijo, después de afirmar que quizá se reduzca el número de recitales en ediciones futuras de San Mateo.

A este respecto, Llaneza se ha cuestionado que, "si tan bueno fue San Mateo, "¿por qué Canteli anuncia que va a cambiar otra vez el modelo de conciertos?".

A su juicio, la respuesta es sencilla: "Porque el 'modelo Canteli' no funciona". "Tenemos un acalde que unos días dice que nunca vio tanta gente y al siguiente dice que se hicieron demasiados conciertos y que por eso no había gente. O lo uno o lo otro", le ha reprochado.