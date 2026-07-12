Llaneza (PSOE) denuncia la política de "más hormigón y menos naturaleza" en las obras de Oviedo

Archivo - Glorieta de la Cruz Roja en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha criticado este domingo al PP local por "abandonar el compromiso" con la renaturalización del concejo y apueste por un modelo urbano "de más hormigón y menos naturaleza".

En una nota de prensa, Llaneza ha explicado que mientras las ciudades europeas trabajan para renaturalizar sus espacios públicos, plantar árboles, crear sombra y combatir las altas temperaturas, "el gobierno de Canteli sigue empeñado en hacer justo lo contrario".

El portavoz socialista ha lamentado que el pacto por la renaturalización del espacio urbano que se aprobó en el Pleno esté "está completamente abandonado por el equipo de gobierno", ya que "todas las obras de urbanización emprendidas por el PP responden a un mismo modelo: menos árboles, menos vegetación y más hormigón".

Ha ocurrido con la rotonda de la Cruz Roja, la plaza de Longoria Carbajal, la remodelación de las escaleras del Parque del Oeste, en la "inútil explanada" de La Florida y también en la plaza creada junto al Palacio de los Deportes. "Actuación tras actuación, el denominador común es siempre el mismo: menos naturaleza y más cemento", ha lamentado.