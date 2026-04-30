Llaneza (PSOE Oviedo) acusa a Mario Arias de "echar balones fuera" por las denuncias en Urbanismo

El portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha criticado este jueves que el teniente de alcalde y concejal de Personal del Ayuntamiento de Oviedo, Mario Arias, haya pretendido "echar balones fuera y a la vez decir que depuran responsabilidades" en torno a las denuncias por presuntas presiones en el área de Urbanismo municipal.

En unas declaraciones a los medios durante su participación en el homenaje a Indalecio Prieto en Oviedo, Llaneza ha tildado de "surrealista" la postura de Arias en la comisión de Economía de este miércoles, en la que compareció a petición de PSOE y Vox para informar de la denuncia de funcionarios por este asunto.

"Por una parte soplan y por otra sorben, y las dos cosas a la vez no se puede hacer", ha dicho, asegurando que ahora lo que toca es "esperar" a que la investigación abierta siga su curso. Cuando tengamos más datos, juzgaremos, pero desde luego el papel de Mario Arias ayer soplando y sorbiendo es un poco difícil de explicar", ha asegurado el portavoz socialista.