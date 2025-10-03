Lleiguarda contará con una depuradora y nueva red de saneamiento gracias a una inversión de 862.950 euros

El Principado inicia las obras de saneamiento y depuración de Lleiguarda, en Belmonte de Miranda, con una inversión de 863.000 euros - PRINCIPADO

OVIEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha iniciado las obras de construcción de una red de saneamiento y depuración para dar servicio a la localidad de Lleiguarda, en Belmonte de Miranda. La actuación supone una inversión de 862.950 euros.

El proyecto, según ha detallado este viernes el Principado, incluye la ejecución de una red de saneamiento que recoja las aguas residuales de las viviendas y de una depuradora para tratarlas antes de su vertido al arroyo de Ruxinas. Además, se renovará la red de abastecimiento y se pavimentarán los viales de la localidad.

Hasta ahora, Lleiguarda no contaba con una red de depuración completa para el tratamiento de sus vertidos, ya que las viviendas disponen de fosas sépticas o pozos negros con vertido al medio natural. Por tanto, la actuación supondrá una mejora muy notable en la gestión integral del ciclo del agua y en la protección ambiental.

Esta intervención forma parte de la estrategia del Gobierno de Asturias para reforzar la resiliencia hídrica del territorio. En este marco, la consejería destina más de 100 millones a infraestructuras hidráulicas y gestión del agua, con el objetivo de garantizar servicios adecuados en 56 municipios mediante actuaciones de saneamiento, depuración, abastecimiento y prevención de inundaciones.

Esta estrategia se alinea con los objetivos del PERTE del Ciclo del Agua y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que promueven una gestión más sostenible y eficiente de los recursos hídricos en toda la comunidad.