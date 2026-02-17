La lluvia da un respiro el Martes de Carnaval: Avilés y Gijón despiden el Antroxu con sol y 18 grados, según la AEMET

Desfile de Antroxu en Avilés en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La lluvia dará un respiro este Martes de Carnaval en el Principado de Asturias, con cielos despejados y temperaturas templadas tanto en Gijón como en Avilés, localidades en las que se vivirá el final del Antroxu 2026, con el tradicional 'Entierro de la Sardina' en Gijón y el 'Martes del Gran Desfile' en Avilés.

En Gijón, aunque el día ha comenzado con los cielos nubosos, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que se vaya aclarando la jornada, con cielos despejados y sol a partir de las 14.00 horas. Las temperaturas alcanzarán los 18 grados en las horas centrales del día, bajando a 15 cuando empiece a oscurecer.

En Avilés la predicción es similar, con claros a partir de las 14.00 horas, aunque más nubes que en Gijón. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de las horas centrales y los 15 del atardecer.

La AEMET ha activado el aviso amarillo en ambas localidades por fenómenos costeros, con viento del oeste que puede alcanzar los 60 kilómetros por hora y mar combinado de cuatro metros.

ÚLTIMOS COLETAZOS DEL ANTROXU

El Antroxu de Gijón 2026 vivirá sus últimas horas a partir de las 17.00 horas en el Paseo de Begoña, donde Jerónimo Granda interpretará 'Coplas de Carnaval' y tendrá lugar el 'Velatorio de la Sardina'.

Tras la entrega de premios y trofeos de los concursos de Antroxu --desfile infantil, carrozas y charangas--, a las 19.15 horas tendrá lugar el 'Cortejo fúnebre de la Sardina' con plañideras y charangas para, una hora después, proceder al 'Entierro de la Sardina' en la Plaza del Marqués.

En Avilés, el 'Gran desfile d'Antroxos, moxigangues y carroces' comenzará a las 17.30 horas. En este desfile recorrerán toda la ciudad los artilugios ganadores del XXXVIII Descenso de Galiana. En la villa avilesina, el fin del Carnaval será el miércoles, con el 'Entierro de la Sardina'.