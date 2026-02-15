Los Mil y un Ébano gana el XXXVIII Descenso de Galiana del Antroxu de Avilés

Descenso de Galiana del Antroxu de Avilés - EUROPA PRESS

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El artilugio 'Los Mil y un Ébano', de la peña Ébano, se alzó este sábado con el primer premio del XXXVIII Descenso Internacional y Fluvial de Galiana, dotado con 2.500 euros, consolidándose como el mejor valorado por el jurado en una edición en la que el Ayuntamiento de Avilés incrementó tanto la dotación económica como el número de galardones.

El segundo puesto, con 2.000 euros, fue para 'Simbad Ba-llenu', de la peña Abuelo Anselmo, mientras que el tercero, premiado con 1.500 euros, recayó en 'L'Horreu Máxicu de Piniella', de la peña Piniellanos.

El cuarto galardón, con una dotación de 1.000 euros, fue para 'Los Ladrones del Carbón Azul', de Garruchinos; el quinto, con 800 euros, para 'Scorpia', de Esto es Ébano; y el sexto, con 700 euros, para 'Bajo la Jaima del Puntazu', de El Puntazu.

Asimismo, 'Simbad El Avilesino', de Arrexuntaos, recibió 550 euros; 'Los Mil y Un Culín', de La Gandaya, 400; 'El Xeniu de La Sidra', de VRS, 300; y 'Los Jardines Colgantes de Avilonia', de Girotrópicos, 250 euros.