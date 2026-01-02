Lluvia, nieve, viento y oleaje activan los avisos mañana en siete provincias, con mínimas de hasta 0°C

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Lluvia, nieve, viento y oleaje activarán este sábado avisos en siete provincias con temperaturas mínimas de hasta 0°C en Burgos, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias que activarán el aviso amarillo por nieve serán Cantabria (Liébana, centro y valle de Villaverde, Cantabria del Ebro), Burgos, León y Palencia. También en este nivel, pero por lluvia, estará Huelva.

Al mismo tiempo, el oleaje pondrá en aviso amarillo a A Coruña, Lugo, Las Palmas (Gran Canaria y Fuerteventura) y Santa Cruz de Tenerife (El Hierro y Tenerife), que se elevarán a nivel naranja (importante) en las islas Lanzarote y La Palma. El viento también activará los avisos amarillos en Las Palmas (Lanzarote) y en Santa Cruz de Tenerife (La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife).

AEMET prevé para este sábado probables precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el suroeste andaluz y una entrada de aire ártico al final del día por el norte peninsular que dejará nevadas débiles en cotas bajas con acumulados abundantes en la Cordillera Cantábrica.

De esta forma, la borrasca 'Francis' se situará en el suroeste de Portugal, lo que aumentará la inestabilidad en la Península y Baleares. Así, se esperan cielos cubiertos con precipitaciones en el cuadrante suroeste peninsular que podrán ser persistentes y localmente fuertes con tormenta en zonas del suroeste andaluz y dar lugar a acumulados significativos.

Además, en el tercio norte, una entrada de aire ártico dejará precipitaciones débiles, que serán de nieve al final del día en zonas de los Pirineos, cordillera Cantábrica oriental y alto Ebro. Asimismo se producirán precipitaciones en Baleares y costa norte mediterránea, más persistentes en el entorno de la Nao. A su vez, se esperan probables nieblas en zonas altas del norte y vespertinas en el resto de zonas montañosas de la mitad norte y tercio oriental.

En cuanto a temperaturas máximas, experimentarán un descenso en gran parte de la mitad sur peninsular, extremo norte y fachada norte mediterránea, y un ligero ascenso en el resto y en Baleares más acusado en el oeste de la meseta Norte y depresiones del noreste. Sin embargo, las mínimas disminuirán en el extremo norte mientras que aumentarán en el resto, de forma más suave en zonas del oeste peninsular y Baleares. Además, habrá heladas débiles en sistemas montañosos del norte.

Se esperan pocos cambios en Canarias con predominio de los descensos en la provincia oriental, acompañados de viento moderado de componente oeste, con intervalos de fuerte en cumbres y zonas expuestas en medio de intervalos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, más frecuentes en las vertientes norte y oeste.

Además, el viento será del este y noreste moderado en litorales atlánticos con intervalos de fuerte en los gallegos y occidentales cantábricos, junto a intervalos de fuerte con tramontana al final. Asimismo, soplará con intervalos de moderado en el noreste en Galicia, flojos del este y norte en el Cantábrico, noreste con intervalos de moderado en la meseta Norte y de componente este en la mitad sur, mientras que en el resto será flojo variable con cierzo al final del día.