Lluvias y tormentas ponen mañana en aviso a la mitad del país

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mitad del país estarán este martes en aviso amarillo o naranja debido a las lluvias y las tormentas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, lluvias y tormentas tendrán en Andalucía en aviso amarillo a Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla; en Aragón estarán en aviso naranja por lluvias y amarillo por tormentas la provincia de Huesca; y en aviso amarillo por ambos fenómenos estarán en Castilla y León las provincias de Ávila, León, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.

En Castilla-La Mancha estarán en riesgo Ciudad Real, Guadalajara y Toledo; en Cataluña, en riesgo Barcelona, Gerona y Tarragona, mientras que Lérida estará en riesgo importante por lluvias y en riesgo por tormentas; en Extremadura, estarán en riesgo Cáceres y Badajoz; y en Galicia, en riesgo La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.

Además, este martes estará en aviso amarillo el Principado de Asturias por lluvias y tormentas, que también pondrán en riesgo a la Comunidad de Madrid.

Este martes se mantendrá una situación de inestabilidad en la península bajo la influencia de una dana situada sobre el noroeste. Así, predominarán cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones acompañadas de tormenta en la mayor parte del territorio.

Ya desde primeras horas es probable que estas sean fuertes, yendo localmente con granizo en regiones del oeste de la meseta Norte, sur de Galicia y entorno del Sistema Central.

No obstante, será por la tarde cuando se esperan las mayores intensidades, siendo probables que los chubascos y tormentas fuertes afecten a amplias zonas de la Península; pudiendo incluso ser muy fuertes con acumulados significativos en Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, entorno del Sistema Central y Pirineos.

Se esperan intervalos nubosos en Baleares con baja probabilidad de algún chubasco aislado y predominio de intervalos nubosos en Canarias, con probables chubascos y tormentas ocasionales en las islas orientales e interiores de las montañosas, donde se esperan fuertes en medianías y zonas altas.

La AEMET prevé bancos de niebla matinales en entornos de montaña, Galicia, este peninsular y Baleares, así como calima en Canarias con posibles concentraciones significativas en las islas orientales y en menor medida en la mitad sureste peninsular y Baleares, con alguna lluvia de barro.

Las temperaturas máximas descenderán en Canarias y en la mayor parte de la Península, pudiendo hacerlo de forma notable en puntos de Andalucía, de la meseta sur y las Rías Baixas, y exceptuando el nordeste, litorales del Levante y Baleares con pocos cambios. Las mínimas descenderán en Andalucía y Cordillera Cantábrica y sin cambios en el resto.

En cuanto al viento, predominará el viento flojo de componentes sur y oeste en la Península y Baleares, con intervalos moderados de levante al principio en el Estrecho, y por la tarde arreciando y rolando a oeste en los litorales cantábricos y a sur en los de la fachada oriental. Alisio de flojo a moderado en Canarias.

(EUROPA PRESS)