Localizadas al menos seis víctimas del franquismo en la fosa de La Lloba, en Castrillón

Fosa de la Lloba, en Castrillón - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha confirmado este viernes la localización de al menos seis individuos en la fosa de La Lloba, en Castrillón, tras el hallazgo de otros tantos cráneos durante los trabajos de exhumación en curso.

El consejero Ovidio Zapico ha visitado la zona de exhumación, acompañado por la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado; el director del grupo Arqueos de la Universidad de Oviedo, Avelino Gutiérrez González, y familiares de víctimas. Durante la visita, el responsable del equipo arqueológico ha explicado sobre el terreno los descubrimientos realizados hasta el momento, así como los próximos pasos previstos en la intervención.

En nota de prensa, el Ejecutivo indica que el hallazgo supone "un avance decisivo" respecto a las primeras actuaciones realizadas en noviembre de 2025, cuando se identificaron los primeros indicios de la fosa, incluyendo restos óseos parciales y vestigios que confirmaban la existencia de enterramientos clandestinos en la zona.

El consejero ha enmarcado este avance en una "deuda histórica" de las instituciones con las víctimas de la represión franquista. "Este es un trabajo que tenía que haberse hecho hace muchísimos años. No se hizo, y hoy estamos corrigiendo ese abandono desde lo público", ha afirmado. En este sentido, ha reivindicado el papel de las asociaciones memorialistas y de familiares, cuyo trabajo durante décadas ha sido clave para impulsar estas actuaciones. "Las administraciones hemos recogido su testigo y hoy lo estamos materializando en políticas públicas que buscan verdad, justicia y reparación", ha señalado.

Zapico ha subrayado el carácter simbólico y político del hallazgo: "Aquí, hace menos de 90 años, se cometió un crimen. Y hoy el Estado democrático está respondiendo, sacando a la luz lo que durante demasiado tiempo permaneció oculto".

Asimismo, ha destacado que estos trabajos, impulsados íntegramente con financiación pública durante la actual legislatura, marcan "un antes y un después" en la política de memoria democrática en Asturias. El trabajo del Grupo Arqueos responde al acuerdo que mantiene la consejería con la Universidad de Oviedo, a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

Zapico ha puesto en valor el trabajo del equipo técnico y destacado la profesionalidad del personal arqueológico, además de confirmar que las labores continuarán los próximos días tras la autorización judicial del juzgado de Avilés.

El consejero ha realizado un llamamiento directo a la ciudadanía para que las familias "den un paso al frente". "Puede haber aquí personas desaparecidas cuyos nombres aún no conocemos", ha asegurado. Ha insistido en que en este enclave podían encontrarse víctimas de la Quinta de Pedregal, de Avilés, y ha insistido en la importancia de la recogida de muestras de ADN para avanzar en la identificación de los cuerpos. "Esta es solo la primera parte. Ahora comienza un proceso clave para devolver identidad, dignidad y memoria a quienes fueron asesinados", ha concluido.