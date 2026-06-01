Localizado el cadáver de un joven en San Juan de Nieva

Efectivos de la Guardia Civil, en labores de búsqueda - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de un hombre joven ha sido encontrado por un buceador que se encontraba en la playa de San Juan de Nieva. La Guardia Civil tuvo constancia del hallazgo a las 8.40 horas, según han informado.

El hombre se encontraba sumergido a la altura del espigón de la playa. Se da la circunstancia de que es un arenal cercano al de Salinas, donde desapareció un joven de 19 años hace una semana. Los efectivos de rescate le han estado buscando intensamente a lo largo de estos días.

Tras la localización de un cadáver este lunes, la Guardia Civil ha activado la patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Luanco, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y el helicóptero Helimer. Una vez recuperado el cuerpo ha sido trasladado a El Musel, donde se tratará de proceder a su identificación.