Localizado un peregrino de 74 años que se había perdido en Lena

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OVIEDO 3 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, con base en Mieres, han rescatado a un peregrino de 74 años que se perdió haciendo el Camino de San Salvador, en el municipio asturiano de Lena.

El propio afectado llamó al 112 a las 12.07 horas. Indicó que no precisaba asistencia sanitaria, pero estaba perdido en una zona de bosque.

Se encontraba cerca del Puente los Fierros. Además de movilizar a los efectivos con base en Mieres, también se activó al grupo de rescate a bordo del helicóptero medicalizado, pero finalmente no fue necesaria su intervención. Los bomberos localizaron al hombre a las 13.06 horas Se encontraba bien y tras ayudarlo a salir de donde se se encontraba lo trasladaron hasta Campomanes.