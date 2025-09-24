López (Vox) acusa a Barbón de "vivir siempre de la teta pública"

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, ha replicado al presidente del Principado, Adrián Barbón, que "siempre ha vivido de la teta pública" y por lo tanto "no tiene ni idea de lo que es ser autónomo o gestionar una empresa".

Carolina López intervino este miércoles en la segunda sesión del Debate de Orientación Política y, tras escuchar la respuesta del presidente a su primera intervención ha indicado que Asturias es una tierra de oportunidades maravillosa, que lo tiene absolutamente todo, tiene mar, clima, montaña, gastronomía, industria, ganadería, pesca. "Lo tiene todo. Y el único problema que tiene Asturias es que pierde las oportunidades por culpa de todas las políticas que llevamos soportando durante 40 años de los socialistas", dijo López.

También ha vuelto a cargar en su replica contra el asturiano y ha anunciado que tras una denuncia de Vox, que han interpuesto al Ayuntamiento de Gijón, el Tribunal Superior de Justicia, emitió sentencia firme para "echar para atrás el plan de normalización lingüística en el Ayuntamiento que gobierna el Partido Popular y Foro". "Seguirnos ahí en la lucha para que ustedes no oficialicen la llingua ni de facto ni de forma oficial ni nada", dijo López.

Tras escucharla Barbón se ha dirigido al portavoz del PP, Álvaro Queipo. "Esto es con lo que ustedes quieren gobernar Asturias. Esto es, gente que se vanagloria de conseguir que el Tribunal Superior de Justicia tumbe el plan de normalización lingüística del Ayuntamiento de Gijón", dijo Barbón.

Barbón también ha afeado a la portavoz de Vox que le acuse de saber nada de los autónomos. "Hay una cosa que no le voy a admitir, que diga usted que yo no sé nada de autónomos, pero usted, qué sabe de mí, qué sabe de mi familia", dijo.

El presidente del Principado ha advertido de que el discurso de Vox es "la involución que nos viene" y ha invitado a la de Vox a aprovechar sus cinco minutos "para tener alguna aportación en positivo y para que por lo menos sepamos que ese maravilloso sueldo que le pagamos como portavoz aporte alguna propuesta para el debate".

Ha concluido Barbón asegurando que "debatir con Vox al final no tiene mayor recorrido, ni una propuesta buena" porque "vox sólo lleva odio a la Cámara".