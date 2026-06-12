López (Vox) acusa al Ejecutivo asturiano de "vaciar" los pueblos a base de "burocracia e ineficacia"

Rueda de prensa de la portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, y el portavoz de Vox en Aller, José Antonio del Peño. - EUROPA PRESS

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Carolina López, ha denunciado este viernes el "continuo abandono" por parte del Gobierno regional hacia el medio rural y los pueblos, al tiempo que ha acusado al Ejecutivo que lidera el socialista Adrián Barbón de "vaciar" estas zonas debido a la "burocracia", la "ineficacia" y la merma en la prestación y calidad de los servicios públicos.

En una rueda de prensa celebrada en Oviedo, en la que ha estado acompañada por el portavoz de Vox en Aller, José Antonio del Peño, López ha advertido de que "las políticas que está llevando a cabo el Gobierno influyen de manera negativa en la supervivencia de los pueblos". A este respecto, ha señalado que si se quiere evitar la despoblación, la solución no pasa por "eliminar los servicios públicos y tratar a todos los vecinos que viven en los pueblos como asturianos de segunda o de tercera".

López ha enumerado diversos "ejemplos de abandono" en la geografía asturiana, citando deficiencias en la atención sanitaria por la falta de pediatras y especialistas en el entorno rural, así como el estado de las carreteras, que ha calificado de "inseguras y obsoletas". En este punto, ha recordado la manifestación que el jueves congregó a más de mil personas en la comarca del suroccidente asturiano para reclamar infraestructuras seguras.

La portavoz parlamentaria ha hecho referencia también a problemas en el transporte escolar y a la falta de seguridad en el ámbito rural por la escasez de efectivos de la Policía Local y de otros agentes. Al respecto, ha alertado sobre un incremento de los robos y los atracos en municipios como Corvera o Grado, criticando que el Gobierno autonómico "solamente dé datos en aquellos municipios que tienen más de 20.000 habitantes".

Por otra parte, la diputada ha censurado el resultado de las normativas aprobadas en los últimos años, manifestando que la Ley de Impulso Demográfico ha resultado ser "una carta a los Reyes Magos" que no ha servido "absolutamente para nada" excepto para "impulsar la carrera política de algunos amigos de Adrián Barbón". De igual modo, ha tildado de "puramente ideológicas" otras como el Estatuto de la Mujer Rural.

Preguntada por las iniciativas que adoptará su formación, López ha detallado que Vox ha presentado numerosas peticiones y preguntas parlamentarias para instar al Principado a cambiar la situación actual y establecer prioridades. "Tenemos un presupuesto de 6.000 millones de euros al año y no se está destinando a mantener y mejorar los servicios públicos, sino que se está destinando a fomentar esa red de clientelismo político", ha aseverado, expresando su confianza en lograr un cambio de políticas en 2027 con un cambio de gobierno.

CIERRE DE LA OFICINA DE EMPLEO EN ALLER

Por su parte, el portavoz de Vox en Aller, José Antonio del Peño, ha expuesto la situación específica de su municipio, centrando su intervención en las repercusiones derivadas del cierre temporal de la oficina de empleo del Principado en el concejo durante el periodo vacacional de su única empleada.

Del Peño ha explicado que esta clausura ha supuesto "un gran perjuicio" para los vecinos, especialmente para las personas desempleadas y los mayores con dificultades de movilidad o problemas para tramitar sus gestiones a través de internet. Al tratarse de un municipio de gran extensión, el edil ha manifestado que los ciudadanos de localidades como Felechosa, Casomera o Cabañaquinta se han visto obligados a recorrer kilómetros adicionales para trasladarse a realizar sus trámites a la oficina de Mieres.

El concejal ha lamentado que las políticas socialistas estén "invitando a dejar la zona rural", mencionando además la pérdida de cajeros automáticos, la falta de transporte público regular que obliga a los usuarios a recurrir a taxis y la ausencia de alumbrado público en diversos núcleos rurales. "Es lamentable que pueblos en la zona rural tengan que salir con linterna por la noche porque no tienen alumbrado público, mientras el alcalde presume de alumbrados navideños", ha criticado.

Por último, Del Peño se ha sumado a las quejas por los recortes sanitarios en el concejo de Aller, detallando que en Cabañaquinta, en la zona media y alta del municipio, actualmente solo se dispone de servicio de pediatría dos días a la semana.