López (Vox) afirma que la financiación que impulsa Sánchez condenaría a las regiones que menos tienen a ser más pobres

Archivo - La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, ha criticado este viernes el modelo de financiación autonómica que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez. "Estamos ante una estafa más por parte de Pedro Sánchez a todos los españoles", ha asegurado.

López ha afirmado que "el acuerdo firmado con la mafia independentista y separatista por parte de Pedro Sánchez condena a las regiones que menos tienen a ser más pobres". "Es inadmisible que el presidente de España, Pedro Sánchez, negocie única y exclusivamente la financiación de todas las regiones de España con un golpista e independentista catalán", ha insistido.

La dirigente de Vox también ha cargado contra el presidente socialista de Asturias, Adrián Barbón, al que ha acusado de "estar callado como una puerta frente a este nuevo atropello por parte de su jefe que condena, entre otras regiones, a Asturias".

"Al final España, Asturias en particular, vuelve a perder con este acuerdo con la mafia independentista porque, al final, Asturias es una de las regiones que más presión fiscal sufre de toda España y somos, de lejos, los que menos ingresamos", ha lamentado.

López ha señalado que "en el momento que tú pactas y negocias con independentistas y golpistas, con aquellos que quieren destruir la unidad nacional, perjudica absolutamente a todas las regiones de España, incluida Asturias". "No hay una solidaridad. Se rompe el principio de solidaridad y de igualdad entre todos", ha denunciado públicamente.

La presidenta de Vox en Asturias ha acusado a Pedro Sánchez de tener como única prioridad "mantenerse un poco más en la Moncloa", asegurando que "el resto de los españoles le da absolutamente igual".