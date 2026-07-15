López (Vox) asegura que Barbón ha "perdido el control de su Gobierno"

Archivo - La presidenta de Vox Asturias y portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Junta General del Principado, Carolina López. - VOX - Archivo

OVIEDO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Carolina López, ha afirmado este miércoles que la "última crisis" abierta en el seno del Gobierno del Principado demuestra que el presidente Adrián Barbón "ha perdido el control de su propio Ejecutivo" y que son los asturianos quienes terminan pagando las consecuencias de una coalición "incapaz de ofrecer estabilidad y de afrontar los problemas reales de la región".

"Cada vez que PSOE e IU entran en conflicto, quienes acaban pagando la factura son los asturianos. Estamos asistiendo a un nuevo episodio de un Gobierno dividido, débil y sometido permanentemente a las exigencias de la izquierda radical", ha señalado la diputada en nota de prensa.

La portavoz de Vox ha lamentado que el rechazo de IU a la actualización de los límites de la vía fiscal "vuelva a poner de manifiesto la falta de rumbo del Ejecutivo autonómico, incluso en cuestiones que afectan directamente al bolsillo de miles de contribuyentes".

"Mientras las familias soportan una presión fiscal cada vez mayor como consecuencia de la subida generalizada de impuestos a los largo de los años unido a la inflación, el Gobierno de Barbón permanece bloqueado por sus propias disputas internas y es incapaz de ofrecer una respuesta a quienes trabajan, ahorran y sostienen con sus impuestos los servicios públicos", ha añadido.

Para Vox, esta situación "confirma el agotamiento" de un modelo político "basado en la dependencia permanente de los socios de investidura". "Barbón gobierna al dictado de quienes anteponen su agenda ideológica a las necesidades de los asturianos", ha argumentado, mientras "Asturias necesita un Gobierno que gobierne, no un Ejecutivo pendiente de resolver cada semana sus conflictos internos".