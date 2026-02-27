López (Vox) califica de "auténtica estafa" la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur

Archivo - La portavoz del Grupo Vox en la Junta General del Principado, Carolina López. - VOX - Archivo

OVIEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, ha calificado de "auténtica estafa" la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. "Ursula von der Leyen, del Partido Popular Europeo, da el sí a la aplicación provisional del acuerdo de Mercosur y el propio Partido Popular Europeo lo celebra. Son una auténtica estafa que traicionan a todo el sector primario", ha afirmado.

López ha asegurado que ahora "venderán" que son las salvaguardas las que van a proteger a todo este sector, pero ha insistido en que "son salvaguardas que en ningún caso son preventivas y que además ningún país de Mercosur la reconoce y por tanto no las van a aplicar".

"Pero es que además en caso de que se puedan aplicar o que las apliquen, tienen que hacerlo siempre y cuando se justifique el daño que están ocasionando. Mientras que se justifica y no, pueden pasar meses y durante esos meses se provocará el cierre de muchas explotaciones ganaderas", ha advertido.

La presidenta de Vox en Asturias y portavoz parlamentaria en el Principado ha calificado este acuerdo como "una auténtica estafa" y ha dicho que sus promotores son "traidores" a todo un sector primario "que lleva años agonizando porque desde Europa se aplican políticas completamente restrictivas de espaldas al campo sin escuchar la voz de los verdaderos profesionales".

"En Vox seguiremos luchando y estaremos al lado del sector primario, al lado de todos los profesionales que trabajan duramente para que todos estemos bien alimentados", ha concluido.