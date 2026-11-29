Carolina López - VOX ASTURIAS
OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata número 2 de Vox por Asturias al Congreso de los Diputados, Carolina López, ha ejercido este domingo su derecho al voto en Tineo, desde donde ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana. "Cada voto cuenta, cada voto importa", ha señalado López, quien ha agradecido la labor de todas las personas que hacen posible el desarrollo de las elecciones, así como el trabajo de los apoderados durante la jornada electoral. El cabeza de lista de Vox por Asturias, José María Figaredo, vota en Madrid.
López ha destacado la importancia de esta jornada, que ha calificado de histórica para el futuro de España, y ha animado a los asturianos a ejercer su derecho al voto.
"Es muy importante que nadie se quede en casa, que salgan a votar", ha subrayado. Asimismo, ha trasladado su agradecimiento a los medios de comunicación por la cobertura informativa de la campaña y de la jornada de votación. "Estaremos vigilantes, con los ojos muy abiertos, para que se contabilice correctamente hasta el último voto", ha señalado López.