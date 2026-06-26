Loquillo, Juan Magán, Coti, Taburete y M-Clan, en el cartel del Festival Metrópoli Gijón que arranca este viernes

Cartel del festival Metrópoli, que se celebrará del 26 de junio al 5 de julio en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro. - METRÓPOLI

GIJÓN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival Metrópoli arranca este viernes, hasta el próximo 5 de julio en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', con una programación variada que incluye exposiciones, conciertos como los de Loquillo, Juan Magán, Coti, M-Clan, Sidecars o Taburete, tallleres y hasta la visita al certamen de Yuji Shiozaki, creador del manga de 'Ikki Tousen'.

La cita incluye también la Cómic Con, en la que durante 12 años se han dado cita los personajes más icónicos de las factorías Marvel y DC, como también será así en esta edición.

También tendrá protagonismo 'One Piece', un manga que ha ganado fama en España y que, en el caso de Metrópoli, han destacado que no se limitará a la clásica sucesión de stands y firmas.

Asimismo, el público podrá conocer en persona al legendario creador manga Yuji Shiozaki, la mente maestra detrás de la mítica e influyente obra 'Ikki Tousen'.

También visitará el recinto ferial el aclamado actor sudafricano Alexander Maniatis, quien alcanzó el estrellato mundial al dar vida al villano Capitán Kuro (Klahadore) en la superproducción de One Piece de Netflix.

Habrá presencia, además, de la actriz de Hollywood Misty Rosas, adorada por los fans de Star Wars tras meterse en la piel de Kuiil y Frog Lady en The Mandalorian (Disney+), y conocida por sus trabajos en la saga cinematográfica Los Juegos del Hambre.

El plantel internacional lo completan mitos del cómic norteamericano como el ganador del Premio Eisner Adam Kubert (Wolverine, Superman) y R.B. Silva (X-Men), junto al aclamado autor nacional Jorge Fornés (Batman). Música para todos los públicos, experiencias únicas y el mayor Metrokids de su historia Pero Metrópoli 2026 va mucho más allá del cómic y la cultura pop.

En la escena musical, además de los ya mencionados, pasarán por los escenarios Mala Rodríguez, Gipsy Kings o la fiesta internacional Bresh, junto a propuestas urbanas como Perreo Lab, Lyanno, Polimá Westcoast, Katteyes o Mar Lucas.

A ello se suman grandes exposiciones temáticas, como 'Los Cinco Reinos', dedicada al universo de El Señor de los Anillos; 'La X Marca el Lugar', una espectacular e inmersiva retrospectiva sobre Indiana Jones; 'Back to the Bikes', un viaje nostálgico por las bicicletas de los años 70 y 80; y 'Brick & Click'; una sorprendente colección de universos en miniatura.

Pensado para toda la familia, en especial para los niños, está Metrokids, un espacio diseñado para que los más pequeños puedan aprender, crear y divertirse.

Durante toda la semana se desarrollarán talleres gratuitos de manualidades, lectura, reciclaje creativo, creación de muñecos sensoriales, elaboración de jabones, libretas kawaii, marcapáginas, plástico mágico, actividades educativas y experiencias divulgativas con perros de asistencia para la detección de diabetes, convirtiendo el recinto en un gran espacio de aprendizaje y entretenimiento para todas las edades.

Junto a ello, los asistentes podrán disfrutar de International Tattoo Expo, Creators Con, Metropolitanas, Metroludik, zonas de videojuegos, cosplay, autores, actores, anime, actividades infantiles y decenas de propuestas.