Lori Meyers actuará en Gijón el 12 de febrero de 2027

Cartel de la gira de Lori Meyers - VIBRA MAHOU

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Lori Meyers regresará en 2027 a las salas de la mano de Vibra Mahou cinco años después de su último trabajo con música inédita y tras casi tres décadas sobre los escenarios. La banda granadina será una de las protagonistas de la Gira Vibra Mahou 2027 y ofrecerán un concierto en el Teatro Albéniz de Gijón el próximo 12 de febrero.

El tour presentará por primera vez en directo los temas de Disonancia, su nuevo álbum de estudio, pasando por hasta siete ciudades españolas entre enero y febrero de la mano de la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas.

Las entradas para todas las fechas de la gira saldrán a la venta el jueves 12 de noviembre. La gira arrancará el 15 de enero en la sala Andén 56 de Burgos, seguirá el 21 de enero en el Círculo de Arte de Toledo, y el 23 de enero cerrará el mes en la Sala Totem de Pamplona. Ya en febrero, la Gira Vibra Mahou aterrizará el día 12 en el Teatro Albéniz de Gijón, el 13 en el Teatro Carrión de Valladolid, el 18 en Teatro Eslava de Madrid y pondrá el broche de oro con el mejor directo de la banda en casa, el 28 en la sala Industrial Copera de Granada.