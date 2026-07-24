La Lotería Nacional deja parte de su primer premio en Mieres

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OVIEDO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves ha dejado parte de su primer premio, dotado con 300.000 euros al número en la localidad asturiana de Mieres.
El número agraciado ha sido en 83.450, según informa Loterías y Apuestas del Estado. En Mieres se ha consignado en la Administración número 2 ubicada en la calle Carreño Miranda, pero también se han vendido décimos acertantes en Alicante.
El segundo premio ha recaído en el número 58.302, dotado con 60.000 euros al número y se ha vendido íntegramente en Mataró, Barcelona.