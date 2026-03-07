La Lotería Nacional deja parte de su primer premio en Oviedo

Archivo - La administración de Loterías en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha dejado parte de su primer premio en Oviedo, concretamente en la administración número 27, ubicada en la calle Juan Ramón Jiménez, 1, según informa Loterías y Apuestas del Estado.
Este primer premio ha recaído en el número 12.027 y cada uno de los agraciados cobrará 600.000 euros al número. Además de en Oviedo, el premio ha recaído también en Terrasa (Barcelona) y en Cádiz.
El segundo premio ha sido para el número 62.040, con 120.000 euros al número. En este caso los boletos acertantes se han vendido en Almería, Granada y La Rioja.