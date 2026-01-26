Lugones acogerá la competición de la Tercera Liga Asturiana de Videojuegos

Presentación Campeonato Videojuegos. - SIERO

OVIEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, presentó este lunes el paso de la competición de la Tercera Liga Asturiana de Videojuegos por Siero. El evento tendrá lugar en el Centro Polivalente Integrado de Lugones, el día 31 de enero de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. El objetivo de esta iniciativa es reconocer el talento gaming local.

Se trata de una serie de competiciones presenciales destinadas a descubrir a los mejores jugadores de la comunidad autónoma. Para ello, se ha creado una red de campeonatos que abarcan todo Asturias. Los juegos destacados para la competición incluyen fútbol, Formula 1 y Fornite, entre otros.

Así se ofrece una mezcla completa de género y estilos para jugadores. Los campeones y subcampeones de cada concejo en los distintos videojuegos pasarán a la Gran Final en busca de alzarse con el título de campeón de Asturias.

"Nos parece que es un evento que resulta muy atractivo para el concejo, además el año pasado aquí se hizo la final. Animamos a que todos los jóvenes vengan a disfrutarlo y próximamente se hará en Pola de Siero también", dijo la edil de Festejos.

Además de los torneos principales, habrá una zona de juego libre "freeplay" con máquinas retro y Just Dance para el entretenimiento de todos los asistentes al evento. También se podrán presenciar las partidas del campeonato entre los participantes.

Los interesados en participar se pueden registrar a través del sitio web oficial del evento www.ligaasturianadevideojuegos.es . Las inscripciones están abiertas para todos los jugadores de entre 8 y 25 años de todos los niveles, con la intención de hacer que la competición sea inclusiva y accesible para todos los amantes de los videojuegos de Asturias.