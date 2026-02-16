Luisa Fernández del Valle Caldevilla y María del Mar García Salgado pasarán a tener rango de viceconsejeras

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, junto al consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, en el puerto gijonés de El Musel. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha comunicado este lunes en Gijón de cambios en la estructura organizativa del Ejecutivo asturiano, que esperan llevar para su aprobación al próximo Consejo de Gobierno.

De esta forma, en la Consejería de Presidencia se ha decidido que la actual Dirección General de Vicepresidencia pase a tener el rango de Viceconsejería, bajo el nombre de Coordinación del Gobierno. Al frente estará, como ya lo hacía en la Dirección General, Luisa Fernández del Valle Caldevilla.

Peláez, en rueda de prensa en sede de la Autoridad Portuaria de Gijón, posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, ha indicado que también habrá cambios en la Consejería que él dirige.

En este caso, la actual Dirección General de Presupuestos y Finanzas pasará a ser la viceconsejería de Presupuestos y Financiación Autonómica. Al igual que en el caso anterior, quien ocupa ahora la Dirección General, María del Mar García Salgado, pasará a ser la viceconsejera.

También en la Consejería de Hacienda se va a crear una Dirección General de Finanzas y Política Tributaria, para lo que se nombrará como director a Sergio Cantero, que es un empleado del ente de servicios tributarios.

Asimismo, en la Consejería de Hacienda se van a amortizar, es decir, a eliminar, las dos subdirecciones generales que actualmente figuraban en el organigrama, la Subdirección General de Presupuestos y la Subdirección General de Finanzas.

El consejero ha argumentado, a este respecto, que son dos subdirecciones generales que se crearon con la aprobación del decreto de estructura al inicio de la Legislatura, estando a previsto que fueran ocupadas por funcionarios del grupo A1. No obstante, tras lanzar a concurso su provisión, no han sido provistas estas plazas.

Ha justificado, al tiempo, que en la Consejería de Hacienda necesitan una organización que dé respuesta a las necesidades, tanto en el ámbito de la ejecución presupuestaria, en la programación y en la administración presupuestaria como en el ámbito financiero, de ahí que hayan decidido abordar esta reorganización.

Eso sí, ha explicado que, a efectos presupuestarios, la amortización de las dos direcciones generales supone ahorros que financian tanto la transformación de las dos direcciones generales en viceconsejerías como la creación de esa dirección general.

Es por ello, que el impacto presupuestario de esta medida en el coste de altos cargos es "absolutamente nulo, neutro". "No tiene ningún tipo de impacto presupuestario", ha insistido Peláez.

Ha agregado, asimismo, que con estos buscan, en lo que se refiere a Presidencia, reforzar la coordinación de la acción del Gobierno, dotando de mayor autoridad jerárquica a Luisa Fernanda del Valle Caldevilla.

En cuanto a Hacienda, ha señalado que quieren reforzar la estructura en esta materia, tanto para mejorar la programación y la ejecución presupuestaria, como en todo lo relativo a la financiación autonómica y en materia de finanzas.

Ha defendido, en paralelo, que se trata de dotar de mayor rango jerárquico a dos personas que tienen ahora mismo que coordinar al Gobierno.

Preguntado sobre la nueva Viceconsejería de Presupuestos y Financiación Autonómica, ha aclarado que se pone financiación autonómica porque María del Mar García Salgado es una de las mayores especialistas de toda España en este ámbito y porque el modelo de financiación autonómica es el 70 por ciento de los recursos con los que cuenta el Gobierno.

Sumado a ello, ha reconocido que se ha abierto ahora mismo esa posibilidad de negociación del nuevo modelo y quieren también darle la importancia que corresponde.