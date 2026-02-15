Este lunes arrancan las concentraciones de los trabajadores de Ence Navia tras el inicio de la huelga indefinida

Movilización en Navia contra el ERE de ENCE. - JUAN VEGA/EUROPA PRESS

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este viernes comenzó en Navia la huelga indefinida convocada por el comité de empresa de Ence en protesta por el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado en la factoría de producción de celulosa y energía. Ante este escenario, se han convocado concentraciones frente al hotel donde se desarrollan las negociaciones este lunes y martes.

Según ha informado la Unión Sindical Obrera (USO) en su página web, desde primeras las horas, los trabajadores se concentraron en los exteriores de la fábrica bajo la lluvia, con un importante despliegue policial y el sonido de sirenas y artefactos pirotécnicos como telón de fondo.

USO ha recordado que la compañía presentó una oferta que contempla la instalación de una nueva planta de envases y la reducción del impacto del ERE, que pasaría de afectar a 96 a 89 trabajadores. El presidente del comité de empresa aseguró que la propuesta no ofrece garantías reales de empleo y criticó que se haya presentado en vísperas de la huelga.

Según la empresa, la nueva planta de celulosa moldeada permitiría recolocar a 40 de los 89 empleados afectados en un plazo de dos años, aunque el comité la considera "un ejercicio de blanqueamiento" que podría dividir a la plantilla.

Con la recolocación de 40 trabajadores, quedarían 49 afectados hasta completar los 89 previstos. La empresa plantea prejubilaciones y salidas voluntarias como vías de ajuste, pero solo una treintena de trabajadores estaría en edad de prejubilación, por lo que los sindicatos dudan de que haya suficientes voluntarios para abandonar la compañía, dejando en el aire cerca de 19 empleos.

El sindicato ha recordado que el comité advirtió de que la empresa podría sustituir parte de estos puestos por personal de subcontratas y ha señalado que compromisos anteriores, como la creación de 30 empleos en la línea de celulosa fluff, aún no se han materializado según lo anunciado.

Ante este escenario, USO Industria ha convocado concentraciones frente al hotel donde se desarrollan las negociaciones los días 16 y 17 de febrero para presionar a la empresa y prolongar, si fuera necesario, el periodo de consultas hasta alcanzar un acuerdo satisfactorio.

"La huelga indefinida arranca así en un clima de máxima tensión, con la incertidumbre sobre el futuro laboral de decenas de trabajadores y con las negociaciones aún abiertas", ha sentenciado el sindicato.