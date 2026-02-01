Este lunes vuelve al Filarmónica el ciclo de cine La Química en nuestras vidas'

Archivo - Teatro Filarmónica - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vuelve la XV edición del ciclo de cine 'La Química en nuestras vidas' a partir de este lunes 2 de febrero en el Teatro Filarmónica. Un programa que acerca a los espectadores y aficionados al cine la estrecha relación entre la química y las películas.

Se trata de una iniciativa que engloba la proyección de tres cintas, organizada por el Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León y la Asociación de Químicos del Principado de Asturias, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura.

El ciclo consta de tres sesiones de cine en el Teatro Filarmónica a partir este lunes 2 de febrero. Se trata de una propuesta que tiene como objetivo difundir en la sociedad una imagen cotidiana y favorable de la química como ciencia de vanguardia utilizando el gancho de películas populares.

Las proyecciones serán los lunes 2, 16 y 23 de febrero, a las 19:30 horas, con acceso libre hasta completar aforo. Las proyecciones irán precedidas de una explicación a cargo de expertos que ilustrará científicamente la temática de cada película.