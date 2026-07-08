Luz verde a las ayudas para el patrimonio asturiano: de los teitos de Somiedo a los albergues del Camino

Iglesia de Santa María la Mayor. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha concedido ayudas destinadas a reforzar la conservación, restauración, investigación y difusión del patrimonio asturiano, por un importe de 680.040 euros. La mayor aportación corresponde a la convocatoria destinada a la restauración de elementos que forman parte del patrimonio cultural.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, esta línea, dotada con 350.000 euros, financia actuaciones de particulares e instituciones sin ánimo de lucro sobre Bienes de Interés Cultural (BIC) o bienes incluidos individualmente en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA).

Las subvenciones concedidas abarcan un amplio conjunto de bienes muebles e inmuebles, con actuaciones en arquitectura religiosa, civil y tradicional, así como en elementos artísticos y etnográficos. Entre los proyectos subvencionados figuran intervenciones en retablos, imágenes, iglesias, capillas, palacios, hórreos, cubiertas tradicionales, muros históricos y otros elementos singulares repartidos por distintos concejos.

En concreto, se acometerán trabajos en el retablo de la iglesia de Llorío, en Laviana; la Colegiata de Salas, la iglesia de Soto de Luiña, el Palacio Valdés de Gijón, el monasterio de Valdediós, Santuyano, la iglesia de Santa María de Llugás, la capilla del Santo Cristo de Xedré, la iglesia de San Martín de Sotrondio, hórreos de Ibias, cubiertas de teito en Somiedo, el edificio de la Colonia Escolar de Salinas y bienes patrimoniales de Cangas del Narcea. Estas actuaciones permitirán recuperar valores originales de los bienes y favorecer su mantenimiento

DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Las subvenciones para la difusión, estudio y fomento del valor del patrimonio cultural suman 140.000 euros. Esta línea se centra en la intervención física sobre los bienes, sino también sobre su investigación, documentación, interpretación, divulgación y transmisión social. Su objetivo es reforzar el conocimiento público del patrimonio asturiano y apoyar proyectos que permitan acercarlo a la ciudadanía.

Entre las iniciativas subvencionadas figuran propuestas relacionadas con la arqueología y el patrimonio rural, el estudio del paisaje histórico y la documentación de bienes patrimoniales, publicaciones especializadas, jornadas de patrimonio industrial, proyectos vinculados a la historia de la loza de San Claudio, la memoria social de parroquias, la cultura industrial, el patrimonio monástico, los faros de Asturias, el patrimonio indiano o la difusión digital de bienes muebles e inmuebles.

En cuanto al patrimonio inmaterial, se incluyen iniciativas sobre escuela rural, memoria oral de la industria conservera, cultura sidrera, música tradicional, historia y tradición oral, archivos fotográficos, música contemporánea, saberes vinculados a los llagareros caseros o memoria de los llavaderos.

BIENES DE INTERÉS HISTÓRICO Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS

Por una parte, se destinan 100.000 euros a entidades locales para obras de conservación, restauración o rehabilitación de bienes de interés histórico, con actuaciones en el conjunto etnográfico de Os Teixóis (Taramundi), la Casa de Cultura-Palacio de Omaña (Cangas del Narcea), el castro As Croas de Eilale (San Tirso de Abres), el lavadero de As Donas (Tapia de Casariego), la casa consistorial de Vegadeo, y las antiguas escuelas de Arangas (Cabrales).

Por otro lado, se conceden 73.594 euros para financiar proyectos y actuaciones arqueológicas sobre bienes del patrimonio cultural, con ayudas dirigidas tanto a personas físicas y jurídicas como a centros e instituciones de gestión e investigación arqueológica. Así, se apoyan trabajos en el castro Chao Samartín (Grandas de Salime), la villa romana de La Estaca/Andayón (Las Regueras), la muralla de Avilés, el yacimiento de Lucus Asturum (Llanera), la cueva de ?ou Amieva (Llanes), la braña de La Verbenosa y carboneras de La Roza (Allande), el entorno del Camín Real de La Mesa, La Campa Torres (Gijón), la cueva de Tito Bustillo o El Pozu'l Ramu (Ribadesella) y el yacimiento de El Pindal (Ribadedeva).

Finalmente, la convocatoria dirigida a entidades locales para el mantenimiento, conservación y mejora de albergues de peregrinos del Camino de Santiago de titularidad o gestión municipal moviliza 16.445 euros y permitirá actuar en los equipamientos de L'Escampleru (Las Regueras), La Isla (Colunga), Piñera (Navia), Allande, El Franco, La Pola (Lena) y La Vega (Sariego).