Luz verde al dragado del puerto de Llanes para garantizar el calado de pesqueros y deportivos

Dragado del Puerto de Llanes - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha comenzado las labores de dragado en el canal de entrada y la dársena pesquera del puerto de Llanes, que llevará a cabo con medios propios y que permitirá retirar 10.000 metro cúbicos de sedimentos acumulados para mantener el calado óptimo en ambas zonas.

La draga La Nalona permanecerá en la localidad alrededor de un mes para llevar a cabo esta obra, que se suma a la que se ejecuta ya para limpiar el primer tramo de la dársena deportiva del puerto, según ha informado el Principado en nota de prensa. Esta actuación, que cuenta con una inversión de 156.819 euros, ha obligado a desmontar los pantalanes para retirar desde tierra los sedimentos acumulados.

Con estas labores de limpieza se optimizará el rendimiento de las embarcaciones y se facilitará la maniobrabilidad en los 25 amarres situados en la zona interior del puerto. Los trabajos se realizan en una superficie de 1.700 metros cuadrados y permitirán retirar 1.500 metros cúbicos de sedimentos para mantener el calado necesario.

El dragado en estas instalaciones se enmarca en el programa anual de obras de mantenimiento y conservación que se desarrolla en los 24 puertos de titularidad autonómica. La revisión de las instalaciones ha constado que el calado del segundo tramo de amarres para embarcaciones deportivas es el adecuado, por lo que su limpieza se efectuará más adelante.