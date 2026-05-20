Luz verde al nuevo acceso que transformará la entrada a Taramundi y facilitará el paso de vehículos pesados

Infografía variante Taramundi. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno de Asturias, ha adjudicado en 43.862 euros la redacción del proyecto de construcción de un vial que mejorará el acceso a Taramundi a la empresa Integra Ingeniería S.L.

El nuevo trazado, de unos 300 metros de longitud, conectará la carretera AS-21 entre Vegadeo y Taramundi, con el camino de Fonfría. El inicio se situará antes del Hotel de La Rectoral para aprovechar el ensanchamiento existente en la zona donde se encuentra un lavadero y el acceso a un camino municipal en sentido Vegadeo-Taramundi-Galicia.

El proyecto mejorará también el camino de Fonfría hasta la avenida de Galicia y construir una glorieta para enlazar con la AS-21. Esta rotonda tendrá el ancho necesario para permitir el giro y el cruce de vehículos pesados.

Por su parte, el ancho de la calzada será de seis a siete metros y los carriles medirán tres metros en cada sentido, además de contar con un margen adicional de medio metro en las curvas.

Esta medida forma parte del programa de obras cooperables que el Gobierno de Asturias desarrolla junto a los ayuntamientos para mejorar y conservar infraestructuras de competencia municipal en concejos de menos de 20.000 habitantes.