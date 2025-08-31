Luz verde a las obras de restauración y consolidación de la cubierta de la iglesia románica de Sabugo

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha concedido licencia de obras para la restauración y consolidación de la cubierta de la iglesia vieja de Sabugo, templo románico de los siglos XII- XIII, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

La iglesia de Sabugo se encuentra incluida en el entorno de protección del Conjunto Histórico del Barrio del mismo nombre, en pleno corazón del trazado urbano del Camino de Santiago a su paso por Avilés.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, el expediente de la licencia solicitada por el Arzobispado de Oviedo cuenta con el informe vinculante favorable emitido por el Servicio de Conservación del Patrimonio de la Consejería de Cultura, Política Llingüistica y Deporte. La inversión privada a realizar es de unos 150.000 euros y el plazo de ejecución de los trabajos es de 4 meses.

El proyecto incluye las actuaciones necesarias para dar solución a la pérdida puntual de estabilidad estructural de la cubierta por deterioro de un tramo de la fábrica del muro norte de la nave. Y también solucionar las filtraciones de la cubierta.

Las actuaciones de importancia más recientes sobre el inmueble se abordaron a partir de 1950 con la reconstrucción tras los daños sufridos durante la Guerra Civil. Se reconstruyeron las bóvedas de la nave, manteniendo gran parte de la estructura de madera de la cubierta, incorporando una cercha española para refuerzo del forjado del campanario, cuyo hueco de acceso se cerró.

Se rehizo el coro, se demolió la casa rectoral y se reconstruyeron los muros, bóvedas y cubierta de las capillas. Se pavimentó todo el templo con solera de hormigón imitando un despiece de piedra de corte regular. En los años 90 se dispuso un drenaje perimetral y se construyó la actual escalera de caracol. En 2023 se reforzó el apoyo de una cercha con una pilastra de ladrillo.