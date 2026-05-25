Luz verde a la pionera Ley de Salud Mental de Asturias: los pacientes tendrán derecho a decidir sobre sus tratamientos

Los consejeros de Hacienda, Guillermo Peláez, y Salud, Concepción Saavedra, en rueda de prensa. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este lunes el proyecto de Ley de Salud Mental, una norma que "persigue fortalecer derechos, fomentar la prevención y combatir el estigma, y que sitúa Asturias a la vanguardia nacional en participación y atención comunitaria".

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que esta ley es "la expresión de un compromiso colectivo" y responde al mandato social de "cuidar más y cuidar mejor". Es una ley que protege, que acompaña y que reconoce la dignidad de todas las personas", otorgando a los pacientes como "titulares de derechos con capacidad de decidir".

El proyecto reconoce a las personas con problemas de salud mental capacidad para decidir sobre su vida y sus tratamientos, al tiempo que incorpora derechos específicos, como la voluntariedad de la atención, el plan terapéutico individualizado, la perspectiva de género y la especial protección de la infancia y la adolescencia.

El texto legislativo refuerza la prevención e incorpora medidas de ámbito educativo, laboral y local, además de una estrategia específica frente a la conducta suicida. La consejera ha recordado que Asturias fue "pionera" en la reforma psiquiátrica de los años 80, cuando apostó por la desinstitucionalización de pacientes y el desarrollo de un modelo de asistencia comunitaria, un enfoque en el que ahora se profundiza.

Una de las grandes novedades que plantea la norma es la creación de una Oficina para la Protección de los Derechos en Salud Mental, que se encargará de comprobar si se respetan los derechos de las personas usuarias de los servicios y recursos de salud mental. También recoge la constitución del Foro de Salud Mental y la Comisión de Salud Mental.

El proyecto, que será remitido a la Junta General para el trámite de enmiendas, sigue contemplando las contenciones mecánicas, pero solo como "última herramienta" en una situación en la que la vida del paciente o de los profesionales vinculados a él corran peligro.

MEJORAS RETRIBUTIVAS PARA MIR Y EIR

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo complemento retributivo destinado al personal sanitario en formación especializada en Medicina (MIR) y Enfermería (EIR), con el fin de mejorar sus condiciones económicas y reforzar la capacidad de atracción y fidelización del Servicio de Salud (Sespa).

El complemento tendrá carácter mensual, con cuantías progresivas en función del año de residencia y del grupo profesional, que oscilan entre los 117,19 y los 138,2 euros al mes para los MIR y entre los 73,10 y los 75,45 para los EIR. Saavedra ha destacado que con esta decisión, los residentes se sitúan en la parte alta del ranking de retribuciones de los profesionales en formación a nivel nacional.