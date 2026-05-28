Luz verde para tramitar el cambio legal que permita condonar la deuda a quienes cobraron a la vez SSB y IMV

Junta General del Principado de Asturias - EUROPA PRESS

OVIEDO 28 May. (EUROPA PRESS) -

La proposición de ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS que permitirá perdonar la deuda a personas que cobraron durante un tiempo el salario social básico (SSB) y el ingreso mínimo vital (IMV) será tramitada por la Junta General del Principado de Asturias.

La toma en consideración se ha acordado en la sesión parlamentaria de este jueves, donde además de los grupos parlamentarios votaron a favor de la tramitación el PP, y los dos diputados del Grupo Mixto, Covadonga Tomé y Adrián Pumares. Vox, por su parte, se abstuvo.

La intención de los proponentes era que se tramitase por lectura única para agilizar los trámites, pero los grupos de la derecha no han querido hacerlo así, argumentando que es necesario tener más garantías jurídicas para un cambio legal de este tipo.

Todos los grupos han coincidido en que las personas que han recibido simultáneamente las prestaciones no son culpables de lo ocurrido, que se trata de personas vulnerables y que la responsabilidad es de la Administración. Existen deudas de hasta 30.000 euros.