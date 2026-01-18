Madrid Fusión 2026: Asturias invita a una experiencia gastronómica del Paraíso Natural

Ambiente en el el estand de Asturias en Madrid Fusion 2025 - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias participará en Madrid Fusión, del 26 al 28 de enero, con una programación gastronómica que mostrará la diversidad culinaria del Principado a través de demostraciones, presentaciones y degustaciones. La actividad se desarrollará de forma ininterrumpida durante tres jornadas en un estand que, en esta edición, aumenta su superficie en un 50 por ciento.

Concebido como "una ventana al Paraíso Natural" y a la identidad culinaria del territorio, el espacio del Principado contará con una amplia zona central de cocina en vivo y con distintos mostradores dedicados a productos amparados por la marca de garantía 'Alimentos del Paraíso Natural', según informa el Principado en nota de prensaa. La programación se desplegará entre las 10:30 y las 17:30 horas, combinando sesiones dedicadas al producto, cocina salada y pastelería.

La propuesta recorrerá toda la geografía asturiana, conectando mar, montaña y huerta, de oriente a occidente y con presencia destacada de las cuencas mineras. Cada jornada centrará el foco en una zona concreta y en el talento local.

Así, el lunes estará dedicado al occidente asturiano, con la participación del chef Elio Ferpel, del restaurante Ferpel Gastronómico (Ortiguera), y del pastelero Jonathan González, de Pastelería Cabo Busto.

El martes la atención se desplazará al centro y a la costa asturiana, con especial protagonismo del emprendimiento femenino. Participarán la cocinera Natalia Menéndez, del restaurante Casa Chuchu (Turón), y las hermanas Ana y Elena Rodríguez, de Pastelería Panduru (Gijón).

El miércoles será el turno del oriente, representado por las elaboraciones del cocinero Carlos Gallego, del restaurante Los Llaureles, y del panadero Omar Sánchez, de La Portalina (Villaviciosa).

El estand incluirá mostradores dedicados a distintas denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas y productos amparados por Alimentos del Paraíso Natural. Contarán con espacio propio la DOP Sidra de Asturias, la IGP Ternera Asturiana, la IGP Miel de Asturias y la IGP Chosco de Tineo, junto a una selección de elaboraciones agroalimentarias representadas por ASINCAR.

La sidra tendrá un protagonismo especial durante los tres días, con degustaciones y presentaciones que permitirán conocer la diversidad de elaboraciones amparadas por la DOP y el valor cultural de su producción y consumo. El vino de Cangas DOP, con espacio propio dentro del área Vinos de España del congreso, también estará presente en la programación del estand.

El programa incluirá la entrega de placas de la marca 'Mesas de Asturias', que se celebrará el martes 27 de enero a las 11:00 horas en el estand del Principado. En este acto se dará la bienvenida a los nuevos establecimientos incorporados a esta marca pública, que reconoce la defensa del producto local, la cocina arraigada al territorio y la excelencia en la restauración.

La gastronomía asturiana contará con presencia destacada en otros espacios del congreso. Casa de Comidas La Raíz 15 (Siero), con el cocinero Julín A. Menéndez, competirá como finalista en el Campeonato a la Mejor Croqueta de Jamón. Por su parte, el restaurante Alenda (Villaviciosa) participará en dos categorías: Lola Palacio como finalista al premio Sala Revelación e Iñaki Gómez como finalista al galardón Cocinero Revelación, reforzando la visibilidad del talento asturiano en el certamen.