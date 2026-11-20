El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, a su llegada a la presentación de los candidatos de Euskadi de Frente Amplio al Congreso y Senado, a 6 de noviembre de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press

OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha retado este viernes al PSOE a elevar al Consejo de Ministros del próximo martes las tres leyes que ya ha redactado Sumar y que ahora se incluyen en el programa electoral de los socialistas para las elecciones generales del 29 de noviembre, relativas a la prestación universal por crianza, la regulación del horario y rebajar a 16 años el derecho a voto.

En un mitin en Avilés, Maíllo ha asegurado que su formación lleva "años" esperando a que estas iniciativas se aprueben en el Consejo de Ministros. Maíllo ha explicado que estas tres leyes ya están "elaboradas, redactadas y cerradas" y ha instado al PSOE a darles luz verde para que "no tengan que ser una propuesta programática", sino una realidad.

El dirigente de IU, acompañado por el cabeza de lista de Frente Ampliu por Asturies, Juan Ponte, la candidata al Senado, Antona Luengo, y el coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, ha asegurado que el espacio que ocupa la coalición de Frente Ampliu es "el elemento determinante" para romper la política del bipartidismo y lograr aplicar medidas como las explicadas.

Votar a Frente Ampliu, ha asegurado, es "la única condición posible para poder asegurar que a partir del 29 de noviembre haya un gobierno de progreso". "El 29 de noviembre el patriota (Santiago) Abascal se va a quedar con un canto en los dientes porque no va a ser ni vicepresidente ni presidente del gobierno de España", ha asegurado.

Para ello ha llamado a la izquierda asturiana para que decida si "va a permitir que los herederos del franquismo que se niegan a condenar esa dictadura" vayan a "conquistar" el escaño que se disputa en Asturias o lo va a tener el Frente Amplio, que, según ha defendido, "es la fuerza determinante no solo para impedir un gobierno reaccionario sino para garantizar que haya un gobierno de verdad, de izquierda y de progreso".

EL PSOE "NO ES DE FIAR"

En el mitin también ha intervenido Ovidio Zapico, quien ha centrado parte de su intervención en pedir el voto para Frente Ampliu y destacar que el PSOE "no es de fiar". Zapico, que comparte gobierno de coalición en Asturias con el PSOE y ostenta las responsabilidades de Vivienda, ha remarcado cómo cuando IU "deja solo" al PSOE "se olvida" de las políticas de vivienda, mientras que cuando gobiernan en coalición, "la vivienda en Asturias la construye Izquierda Unida".

Por otro lado, Zapico ha rechazado que votar al PSOE sea el "voto útil". "Todos los logros que se hicieron desde los diferentes ministerios de Sumar son los logros que realmente ahora Pedro Sánchez y el Partido Socialista están presentando como balance de esta legislatura", ha enfatizado.