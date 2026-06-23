'La maldición de la pita pinta', este viernes en el Teatro Auditorio de Pola de Siero

Aurora cienfuegos, a la derecha - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, ha presentado este martes la obra 'La maldición de la pita pinta', el nuevo montaje del Grupo de Teatro Carbayín, que se estrenará el próximo 26 de junio, a las 19.30 horas, en el Teatro Auditorio de Pola de Siero.

La representación, dirigida por José Ramón Oliva y producida por el propio Grupo Carbayín, forma parte de la programación cultural impulsada por la Fundación Municipal de Cultura de Siero.

La obra supone una revisión de 'La maldición de la pita roxa', un montaje estrenado por la compañía hace cerca de veinte años, que regresa ahora con una historia y una puesta en escena renovadas, incorporando nuevos recursos técnicos y efectos especiales.

Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma municipal de venta de entradas, con un precio general de 5 euros y una tarifa reducida de 3,75 euros para jóvenes de entre 14 y 24 años, estudiantes y personas desempleadas.

Durante la presentación, Cienfuegos destacó la trayectoria del Grupo de Teatro Carbayín y puso en valor "el trabajo que realizan para dinamizar la actividad cultural y acercar las artes escénicas a la ciudadanía".