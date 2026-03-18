Malena Alterio y Carmen Ruiz protagonizan el estreno de 'La vida extraordinaria' en España

Presentación del estreno este miércoles en Avilés. - AYTO. DE AVILÉS

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

'La vida extraordinaria', escrita y dirigida por el argentino Mariano Tenconi, se estrenará en el Teatro Palacio Valdés el viernes 20 de marzo (función de abono) y el sábado 21 (fuera de abono), ambas a las 20.00 horas, dentro de la programación de escenAvilés.

El montaje está protagonizado por Malena Alterio y Carmen Ruiz, quienes interpretan a dos amigas cuyas vidas aparentemente ordinarias se revelan como extraordinarias. Alterio regresó al coliseo avilesino en 2024 con 'Los amigos de ellos dos', mientras que Ruiz lo hizo en 2019 con '7 años', ambas dirigidas por Daniel Veronese.

La obra, que aborda la vida ordinaria desde una perspectiva poética, incluye una voz en off de Alicia Borrachero que evoca la creación del mundo y la naturaleza, enmarcando las pequeñas historias de Aurora y Blanca, amigas cuyas vidas cotidianas se revelan llenas de literatura, amistad y momentos extraordinarios.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, presentó esta mañana la obra junto al director, las actrices, la violinista Diana Valencia y el pianista Jorge Naveros. Alonso calificó como "un lujo" acoger el estreno de este género singular del teatro argentino y destacó a Tenconi como "uno de los dramaturgos y directores más singulares del teatro contemporáneo argentino".

Para Tenconi, "es una alegría muy grande" estrenar la obra en España con actrices de "gran jerarquía y calidad", que considera indispensables para un montaje que exige talento, compromiso y versatilidad.

Alterio destacó la dificultad de interpretar partes prolongadas en solitario sobre el escenario, calificándolo como un "desafío" que supone enfrentarse al vértigo de la actuación en solitario.