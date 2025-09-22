La marca italiana Marina Rinaldi elige el Centro Niemeyer para su campaña Otoño-Invierno 2025 - NIEMEYER

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca italiana de moda para tallas grandes Marina Rinaldi ha elegido el Centro Niemeyer de Avilés como escenario de su nueva campaña Otoño-Invierno 2025, según ha informado la institución cultural este lunes.

Bajo el lema 'Simply Myself', la firma refuerza su mensaje de autenticidad y elegancia singular en una propuesta visual que une moda, arte y arquitectura. Las imágenes se rodaron en espacios emblemáticos del complejo, como la Plaza, el patio de butacas y la caja escénica, que destacan por sus líneas curvas, su amplitud y su carácter escénico y contemporáneo.

La colección FW25 reivindica la tradición sartorial y la excelencia artesanal con prendas como abrigos de alpaca y lana doble, blazers de napa, faldas de piel y camisas de seda, enriquecidas con detalles como cristales, flecos o collares desmontables.

Según los organizadores, con esta campaña, Marina Rinaldi establece un diálogo entre moda y arquitectura, destacando el poder de los espacios culturales para amplificar mensajes de identidad, arte y autenticidad.