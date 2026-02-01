Marcelino Marcos advierte de que el Gobierno estará vigilante en el cumplimiento de los compromisos de ENCE

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, en Navia, en la movilización contra el ERE de ENCE. - JUAN VEGA/EUROPA PRESS

OVIEDO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias va a estar vigilante del cumplimiento de los compromisos porque no cabe duda que el Grupo ENCE ha recibido ayudas públicas. Así lo ha advertido el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, que este domingo participó en la multitudinaria movilización contra el ERE de ENCE en Navia. Ha recordado además que los hombres y mujeres del occidente asturiano y de Asturias, han dado mucho a lo largo de décadas para que ENCE ocupe y tenga la importancia que tiene a nivel global.

"Estamos también apoyando ese diálogo social que culmine con un acuerdo y que no vaya en detrimento de la pérdida de empleo en este territorio", dijo el consejero, que ha recordado la importancia que ha tenido ENCE a lo largo de décadas para Asturias, algo sin duda "incuestionable".

Ha recordado el consejero que esa importancia ha venido basada en el apoyo social, el apoyo de las instituciones y el apoyo del Gobierno de Asturias a lo largo de todos estos años.

Considera el Gobierno asturiano que apostar por un cambio de modelo productivo y por la modernización no puede llevar a aparejado regulaciones de empleo. "Nosotros desde la Federación Socialista Asturiana y desde el gobierno de Asturias apostamos por el diálogo social, tiene que haber diálogo social para que no vaya en detrimento de la pérdida de empleo en estos territorios", dijo.