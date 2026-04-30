Marcos Líndez destaca en Castropol el potencial que tiene la acuicultura en Asturias

Marcelino Marcos Líndez, a la derecha - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos Líndez, ha destacado este jueves el potencial que tiene la acuicultura en Asturias. Ha dicho que viene reflejado con el trabajo de dos empresas que ya desde hace años vienen trabajando en el cultivo de la ostra en la ría del Eo. Marcelino Marcos Líndez ha estad en Castropol con motivo de la segunda edición del Festival de la Ostra.

El dirigente asturiano ha señalado que es lógico que el gobierno del Principado de Asturias apueste por ayudar en todo lo que tiene que ver con la acuicultura, subrayando así el compromiso del ejecutivo autonómico con este sector productivo que genera actividad económica en el noroccidente asturiano.

El consejero ha recordado que el Gobierno regional aprobó una partida de 1,1 millones de euros para una nueva convocatoria de ayudas para potenciar la acuicultura, una inversión que "refleja la apuesta decidida de la administración regional por este segmento económico".