Marea de 'amabilidad' en Oviedo: más de 2.500 alumnos tomarán el centro este viernes por la Capitalidad Cultural

Miembros de la candidatura de Oviedo como Capital Europea de la Cultura 2031 en el CEIP San Pedro de los Arcos de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.500 alumnos de 33 colegios e institutos de Oviedo participarán este viernes en una marcha por la 'Amabilidad' en la capital asturiana, en un acto organizado por el equipo de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031. La marcha, que partirá a las 9.30 horas de la plaza de la Escandalera, servirá para celebrar el Día de Europa, que se celebra el 9 de mayo.

El director de la candidatura, Rodolfo Sánchez, ha explicado que la marcha es la primera de las actividades previstas para implicar a la comunidad educativa en el proyecto de candidatura. En esta primera actuación, profesores y alumnos han respondido "maravillosamente bien", trabajando con los valores europeos y el concepto de 'amabilidad' para la marcha del viernes. Con ellos trabajan 22 artistas preparando pancartas y actividades musicales que se exhibirán en el recorrido de la caminata, con inicio en la Plaza de la Escandalera y llegada a la fábrica de armas de La Vega.

El equipo de la candidatura ha querido presentar esta iniciativa en el colegio público San Pedro de los Arcos, por ser un colegio "referente" en materia de integración y convivencia, valores que la candidatura quiere poner sobre la mesa con el concepto de 'amabilidad'.

Por su parte, la codirectora artística de la candidatura, Zoe López, ha destacado la importancia de sumar a la comunidad educativa a la candidatura y ha asegurado que la marcha del viernes no es una acción puntual, sino una estrategia a largo plazo para que la comunidad educativa se implique en el proyecto de capitalidad.

LOS ESCOLARES TENDRÁN UNA CARROZA EL DÍA DE AMÉRICA EN ASTURIAS

El director de la candidatura ha avanzado que otra de las actividades en las que participarán los alumnos ovetenses será la elaboración de una carroza para el desfile del Día de América en Asturias, que se celebra cada 19 de septiembre en las calles ovetenses. "Los niños son los que mejor aceptan y aplican criterios de integración y de defensa de la convivencia", ha explicado Sánchez.

El director del colegio San Pedro de Los Arcos, Ramsés García, ha indicado que la idea de crear una carroza para el desfile es hacer ver cómo el día de América en Asturias representa "todos los valores" de la amabilidad. "Es darle un escenario, darle un contexto, darle color, darle música, darle presencia y nos vino así un poco como intuición. Creemos que la amabilidad, aunque va en los gestos, también tiene que ir en los colores, en la danza y en los materiales. Con lo cual tenemos el escenario perfecto", ha dicho.

Para García, el centro que dirige representa estos valores de integración y convivencia. "Somos la excelencia", ha dicho, porque "cuando la cultura es diversa, se aúna la igualdad". Este colegio, ha agregado, representa la excelencia, la multiculturalidad y los valores".