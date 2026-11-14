Margarita Robles sobre El Ruso: "No es militar ni legionario, es simplemente un asesino sin matices"

Agentes de la Policía Nacional acordonan la zona, a 10 de noviembre de 2026, en Oviedo, Asturias (España). Un policía ha fallecido y otro ha resultado herido grave en una explosión producida en el barrio de Otero, en Oviedo. Además de un artefacto explosi - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado su "agradecimiento por su trabajo" y el cariño y recuerdo a las familias de los policías nacionales Juan José y Francisco José, el primero de ellos fallecido y el segundo herido grave tras explosionar el pasado martes un artefacto colocado por un vecino de Oviedo, conocido como El Ruso, tras disparar una joven y ha indicado que el autor ""en ningún caso es militar, ni legionario, ni nada de nada como se ha dicho", sino que es "simplemente un asesino sin más y sin matices".

Robles, en un mitin celebrado en Oviedo ha elogiado la labor diaria de las fuerzas y cuerpos de seguridad y en este caso del subsinspector fallecido y el Tedax herido que "han intervenido para proteger a los vecinos de un edificio", y ha destacado su sacrificio para garantizar una sociedad "más libre y más justa". "Gracias a ellos por jugarse la vida para que vivamos en una sociedad más libre y más justa", ha afirmado.

Robles se ha referido al responsable de los hechos y ha asegurado que será detenido y puesto a disposición judicial. En este sentido, ha querido aclarar que el autor "en ningún caso es militar, ni legionario, ni nada de nada como se ha dicho", sino que es "simplemente un asesino sin más y sin matices".

La ministra ha insistido así en desvincular al autor de los hechos de las Fuerzas Armadas y ha defendido que deberá responder ante la Justicia por sus actos.

la Policía tiene en marcha un intenso operativo para localizar a 'El Ruso', el hombre que el pasado martes disparó contra una menor y colocó una mochila con explosivos que dejó un agente de los guías caninos fallecido y otro de los Tedax gravemente herido. El autor sigue en paradero desconocido.