María Jesús Álvarez (PSOE) toma posesión de su escaño como senadora por el Principado de Asturias

OVIEDO/MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La socialista María Jesús Álvarez ha tomado este martes posesión de su escaño como senadora por el Principado de Asturias, tras ratificar su acatamiento a la Constitución ante el Pleno de la Cámara.

La nueva senadora llega a la Cámara Alta, a propuesta de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, tras haber sido designada el pasado 26 de septiembre por el Parlamento asturiano, en sustitución de Melania Álvarez.

Ha sido el presidente del Senado, Pedro Rollán, quién al inicio de la sesión plenaria, ha reclamado en el apartado de 'asuntos previos' la presencia de Álvarez para, ante un ejemplar de la Carta Magna, tomarle declaración de acatamiento. Una vez que ha expresado su promesa de respetar la Constitución, la senadora ha tomado posesión de su escaño en las bancadas que en el hemiciclo ocupa el Grupo Socialista.

María Jesús Álvarez González, nació en Pravia (Asturias), el 21 de marzo de 1962. Es licenciada en Geografía por la Universidad de Oviedo en 1985. Fue concejala del ayuntamiento de Pravia (1991-1995) y diputada autonómica (1995- 1999), resultando nuevamente elegida concejala y diputada en 1999.

Fue propuesta por su grupo parlamentario para presidir la cámara, resultando elegida y dimitiendo como concejala en el ayuntamiento. Ha sido presidenta de la Junta General del Principado (1999-2011), consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado (2012-2015) y consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales (2015-2019).

También senadora autonómica en la XIV Legislatura, siendo Presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Informe del Senado sobre las Estrategias contra la Violencia de Género aprobadas en el marco del Pacto de Estado.

Además, fue vocal de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, de la de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia y formó parte de la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo. Desde agosto de 2023, ha sido directora general de Igualdad del Principado, cargo del que cesó para ser nombrada senadora autonómica.