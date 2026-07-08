María Ruisánchez Ortega gana el Premio de Guión Cinematográfico en lengua asturiana con su obra '¡A lo xo!' - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Premio de Guión Cinematográfico en lengua asturiana y eonaviego, promovido por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, ha reconocido el trabajo de María Ruisánchez Ortega (Oviñana, 1983), autora del guion '¡A lo xo!'.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, el jurado considera que la obra ganadora supone "una propuesta innovadora que incorpora de manera sugerente la animación para construir la historia de un territorio y una época que tiene las señas de identidad de nuestro pasado colectivo a través de los ojos de una niña".

El fallo destaca también el uso de referencias culturales asturianas e internacionales, así como la construcción "coherente y realista de los personajes femeninos", que permite abordar con naturalidad asuntos como la memoria democrática o las relaciones intergeneracionales.

El jurado de esta edición estuvo presidido por el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, e integrado por los cineastas Diego Flórez y Samuel Fernandi, los profesores Enrique García y Yedra Riesgo, y la directora del Centro Integrado de Formación Profesional para la Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo (Cislan), María Isabel Lugilde.

El Premio de Guión Cinematográfico distingue obras originales e inéditas creadas para largometrajes de ficción o animación. Con ese reconocimiento, Cultura persigue fomentar la escritura de guiones cinematográficos originales en lengua asturiana o eonaviego, al tiempo que apoya al sector audiovisual regional.

María Ruisánchez Ortega es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense, donde cursó también un máster de estudios literarios, y graduada en Guion de Cine y Televisión por el Instituto de Cine de Madrid. Su experiencia como guionista en diversos formatos incluye trabajos para RTVE, Cuatro, Neox, Antena 3, La Sexta, Amazon Prime o Playz, y colaboraciones como freelance para el Grupo Prisa o la productora El Terrat, de Andreu Buenafuente. También ha escrito la serie de ficción sonora Mix97, emitida por Radio Catalunya y nominada a Mejor Podcast de ficción, y es coautora de la película IXTAB: Evil Legacy.

En su faceta literaria, es autora de las novelas 'El inventor de sombras', 'Dimos vueltas en la noche y fuimos consumidos por el fuego' y 'KAOS'. Obtuvo el accésit en el Premio de Relato Breve Luis Landero por Aleste y fue finalista en el VIII Concurso de Relato de Mujeres Viajeras con una crónica sobre un viaje a Líbano. Por otro lado, fue una de las galardonadas en la Muestra de Artes Plásticas del Principado de 2017 con la obra 'Miénteme. Retóricas mediáticas'.