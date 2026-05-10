Marina Dáder, graduada de la Universidad de Oviedo, entra en la '111 Nova List Student' de talento internacional

Archivo - Marina Dáder Suárez, graduada en Ciencia e Ingeniería de Datos por la Universidad de Oviedo, ha sido seleccionada para formar parte de la '111 Nova List Student' - UNIOVI - Archivo

OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Marina Dáder Suárez, graduada en Ciencia e Ingeniería de Datos por la Universidad de Oviedo, ha sido seleccionada para formar parte de la '111 Nova List Student', una iniciativa internacional que reconoce a estudiantes universitarios por su excelencia académica, liderazgo y potencial de impacto social.

Según ha informado la institución académica, Dáder ha sido elegida entre más de 2.000 candidaturas en una edición que distingue a 111 jóvenes españoles con proyección en ámbitos como las matemáticas, el análisis de datos o la física.

La graduada, de 22 años, pertenece a la primera promoción del Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos que se imparte en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y mantiene su vinculación con la Universidad de Oviedo a través de su actividad investigadora y de estudios de posgrado relacionados con la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

Dáder ha señalado que este reconocimiento supone "una sorpresa y una gran responsabilidad" y ha defendido el potencial del sistema universitario asturiano. "En Asturias hay talento, hay capacidad académica y hay potencial para competir a nivel nacional e internacional", ha afirmado.