Marina Pangua gana el 46 Premio Xosefa Xovellanos de novela en asturiano con la obra Bisarma

OVIEDO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escritora ovetense Marina Pangua Cuesta ha sido galardonada con el Premio Xosefa Xovellanos de novela en asturiano, convocado por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, gracias a su obra Bisarma.

El jurado destacó en su fallo "la cuidada construcción narrativa, basada en la sonoridad y la métrica, de una historia intimista escrita con finura y sutileza, y con un profundo trasfondo social". También ha subrayado el "carácter renovador de una obra que conecta la literatura asturiana con las corrientes contemporáneas de la narrativa europea".

Este galardón que celebra este año su 46ª edición, está dotado con 6.000 euros, un trofeo y la publicación de la obra ganadora.

El jurado ha estado presidido por Juncal Mónica García Velasco, jefa del Servicio de Planificación y Normalización Llingüística, y compuesto por cinco especialistas en literatura asturiana: Natalia González Menéndez, Ismael González Arias, María Ángeles García Rodríguez, María Cueto Fernández y Gonzalo Llamedo Pandiella.

María Pangua nació en Oviedo en 1992, es graduada en Lenguas Modernas y sus Literaturas, y trabaja como profesora de Francés en Educación Secundaria. Además, ha participado en diversos proyectos musicales como Verdasca, el colectivo Muyeres o el grupo La Ciudá del Mar.

En 2024 obtuvo el I Premiu Muyer de Narraciones Trabe con la obra coral Pel norte n'El Cantu Llunada, su primer trabajo publicado.