Marta High es la gran atracción del 'Grapa Black Music Festival'

Publicado 24/07/2018 16:48:05 CET

AVILÉS, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La artista norteamericana, Marta High, es la gran atracción de la cuarta edición del festival 'Grapa Black Music Festival', que tendrá lugar en el entorno de la Grapa del Parque del Muelle de Avilés los días 10 y 11 de agosto.

Este evento ha sido presentado este martes en el Ayuntamiento de Avilés con la presencia de la concejala de festejos, Ana Hevia, y uno de los promotores del festival, Víctor Velasco.

Marta High es historia viva de la música soul de todos los tiempos, y a sus 73 años llegará a Avilés el sábado 11 de agosto con su banda 'The Soul Cookers'. La artista ha estado tres décadas acompañando a James Brown, y ha compartido escena con leyendas como Michael Jackson, Littel Richard, Aretha Franlin, Prince o The Police.

"Hemos estado un año detrás de ella, hablando con sus promotores, y la verdad que es un honor que finalmente haya elegido para su gira mundial en Avilés en el festival de la Grapa, porque esto quiere decir, que el entorno de la grapa y de la música soul en Avilés, ya es un referente internacional", ha destacado Víctor Velasco.

El viernes 10 de agosto arrancará el festival a las 21 horas con las actuaciones de 'Watchout', 'JP Bimeni & The Blacbelts', y 'Aretha Soul Divas & The Silverbacks'. El sábado 11 de agosto como prolegómeno a la actuación de Marta High, actuarán a partir de las 21.00 horas 'The Agapornis', y 'The Slingshots'.

Para esta edición el festival cuenta con varias novedades. "Para alargar el festival el sábado al mediodía habrá una sesión vermú con la actuación de Juno & Darrel y por la tarde antes de los grandes conciertos habrá otra actuación de Zulu Men. Además ampliamos el número de DJ*s en las sesiones nocturnas de viernes y sábado", ha finalizado el promotor del festival.