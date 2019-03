Martín afea a Foro que la ciudad no cuente con Plan de Movilidad por el "despiste" del concejal de Seguridad

Publicado 25/03/2019 13:19:41 CET

La coalición pedirá explicaciones por este asunto en el Pleno de este miércoles

GIJÓN, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, ha lamentado este lunes que la ciudad no vaya a contar en este mandato con Plan de Movilidad por el "despiste" del concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio (Foro), al no tener en cuenta que la nueva Ley de Transporte y Movilidad del Principado obliga a contar antes con un informe de evaluación ambiental estratégica.

Martín, en rueda de prensa en el Consistorio, ha afeado a Aparicio que delegara todo en el Foro de la Movilidad sobre la base de un trabajo de la empresa adjudicataria que no concretaba elementos importantes como la entrada y salida a la ciudad, el impacto del Plan de Vías o núcleos principales de densidad de tráfico como Cabueñes.

En este sentido, ha incidido en que la actitud del concejal no fue "en ningún momento" la de liderar este asunto, a lo que ha avanzado que le preguntará en el Pleno de este próximo miércoles por qué no tuvieron previsto incorporar la citada evaluación ambiental en el Plan de Movilidad, cuando la nueva ley regional, que se tramitó en paralelo y se aprobó antes, así lo obligaba.

A su juicio, es imposible que Foro no supiera que se estaba tramitando una ley que iba a condicionar este Plan de Movilidad, con base a la cual es obligatorio una evaluación ambiental. Y si lo sabía, se ha preguntado por qué no alegó o pidió una prórroga de su entrada en vigor.

Es más, ha apuntado que en la legislación ambiental estatal también en su filosofía está el que los planes de movilidad tuvieran una evaluación de impacto ambiental. Martín ha insistido en criticar al concejal "despistado" que no se molestó en sacar adelante el Plan de Movilidad. Según él, ahora se está estudiando la posibilidad de que no que haya que retrotraer el proyecto a sus inicios, para no retrasar mucho más su aprobación.