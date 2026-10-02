Martínez (Memoria Democrática) llama a la movilización general contra especuladores, en el homenaje a Mina La Camocha

La delegada del Gobierno de España en Asturias, Adriana Lastra, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en mina La Camocha. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha animado, este viernes en Gijón, a seguir las huellas de aquellos mineros de los años 50 y 60 y de la huelga de enero del año 1957, así como abril del año 62 y la del 63.

"Hay que seguir esas huellas, hay que seguir la movilización", ha opinado Martínez, quien ha considerado preciso hacer un llamamiento a la movilización en general que nos permitan, de alguna manera, que los especuladores no puedan tener terminales en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación, antes de participar en el acto de homenaje y develación de la placa Mina La Camocha, como Lugar de Memoria Democrática, en el que han intervenido, entre otros, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico.

Sobre la declaración de Lugar de Memoria, ha destacado la colaboración con el Gobierno asturiano para hacerlo posible. "Estamos hablando de que aquí se produjeron unos de los hitos más trascendentales de la historia social de la España del siglo XX", ha asegurado Martínez.

"No solamente fue un desafío a la dictadura en un momento en el que había un estricto control político, sino que también aquí se pusieron en marcha unas formas de organización nuevas que no existían en la historia sindical a lo largo del siglo XIX y XX, que fueron las comisiones y que dio lugar fundamentalmente luego a la formación de lo que ha sido uno de los sindicatos más importantes de España en la actualidad, junto con UGT, que es Comisiones Obreras", ha explicado.

Por este motivo, ha asegurado que Mina La Camocha cumple con el artículo 49 de la Ley de Memoria Democrática, en cuanto a que suceden en ella hechos singulares desde el punto de vista histórico, simbólico y de repercusión en la memoria colectiva, vinculado con la memoria democrática, con la lucha de los trabajadores por las libertades y los derechos y por la recuperación de lo que son los valores de la democracia.

A esto ha agregado que se hace memoria de las mujeres, de las que ha señalado que forman parte importante, en su día, de lo que van a ser las luchas de los mineros en Asturias.

"Unas luchas que, evidentemente, fueron exitosas al principio y que, después, siguieron toda la trayectoria de los incumplimientos, de la puesta en marcha de la maquinaria represiva del régimen, de los despidos, de las torturas, de los encarcelamientos y del tribunal de orden público", ha remarcado.

"Son un referente sobre el cual se ha montado posteriormente lo que ha sido la Democracia", ha puesto en valor Martínez. "No se puede entender, de ninguna manera, la democracia que tenemos sin el papel fundamental que desempeñó el movimiento obrero", ha asegurado, a lo que ha insistido en que este fue clave en el proceso de la construcción y de la conquista de la Democracia.

AUSENCIA MUNICIPAL

Lastra, por su lado, ha resaltado que en Mina La Camocha nació, en plena dictadura, "lo que es el germen de la lucha obrera que conquistó derechos para todos", ha resaltado.

Dicho esto, ha lamentado que el Ayuntamiento de Gijón no haya querido participar, según ella, de este acto. Para ella, simboliza la lucha obrera que conquistó derechos para todos, lo que ha visto "digno de elogio".

"Fue gente que lo dio todo para que hoy tengamos precisamente la Democracia en la que vivimos", ha enfatizado, a lo que ha resaltado que esos derechos ahora se publican en el Boletín Oficial del Estado.

ACTO DE JUSTICIA

Por parte de CCOO, Sordo ha agradecido la iniciativa de los gobiernos regional y nacional para que Mina La Camocha sea declarada Lugar de Memoria Democrática.

"Es un acto de justicia y es un acto que ennoblece a este país", ha resaltado, a lo que ha incidido en que lo que ocurrió en La Camocha fue un elemento muy importante en términos históricos, no solo para CCOO, sino para el movimiento obrero del país y, también, para la Democracia.

Según él, fue precisamente en la mina, "después de la larga noche franquista, de la represión, del asesinato", donde se empezó a gestar un nuevo movimiento de reivindicación laboral, de lucha por los derechos de la gente, de las personas trabajadoras, de la clase trabajadora.

Ha reiterado que, que fue en La Camocha uno de los primeros sitios y de los hitos fundacionales de Comisiones Obreras, "donde de alguna manera se visualizó que una nueva clase trabajadora estaba dispuesta a dar lo mejor por ganar derechos, por ganar dignidad de vida y, finalmente, por ganar la Democracia".

De ahí que haya visto tan importante esta declaración como Lugar de Memoria, no tanto por una cuestión estrictamente memorialista, sino por una cuestión también "de autoestima de país".

"La Democracia en España se consiguió en gran parte por la lucha de la clase trabajadora y de la parte más concienciada en la sociedad", ha asegurado Sordo, que ha abogado por que así lo reconozca el país.

VIVIENDA DIGNA FRENTE ESPECULADORES

Zapico, por su parte, ha coincidido en la importancia de este reconocimiento. "Yo creo que se ha hecho justicia", ha destacado sobre que La Camocha sea el primer Lugar de Memoria Democrática en Asturias.

"Aquí, en lo peor de la dictadura y de la noche franquista, hubo hombres que se atrevieron a mirar a los ojos al dictador, a desafiar el régimen, a ejercer derechos y a conquistar conquistas sociales y libertades, y a fundar un sindicato que es de referencia como son las Comisiones Obreras", ha recalcado el consejero.

Este ha incidido en que luchaban por una democracia y una dignidad, lo que ha relacionado con la lucha de hoy en día por el acceso a una vivienda digna y asequible.

Sobre esta cuestión, ha reclamado votar a favor de los Reales Decretos en el Congreso de los Diputados, "con todos los matices que puedan tener, sabiendo que es un punto de inicio para trasladarse a esa senda de la vivienda como un derecho fundamental". Eso o votar "con los especuladores, con los rentistas, con los fondos buitres".

Ha advertido, eso sí, que todo indica que tanto los diputados y diputadas del Partido Popular como de Vox no van a votar por los intereses de la mayoría social, sino por los de rentistas, especuladores y fondos buitres. "La ciudadanía asturiana, que es sabia, seguramente que va a tomar muy buena nota", ha opinado.