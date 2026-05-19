Martínez Salvador (Gijón) amenaza al Principado con acciones legales por falta de consenso en zonas tensionadas

El portavoz del Gobierno de Gijón y edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Gijón y edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, ha lamentado este martes que desde la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda del Principado no haya interlocución con el Ayuntamiento gijonés "una vez más", a lo que ha avanzado que no descartan emprender cualquier medida, incluso un contencioso-administrativo, si no se acuerdan medidas de forma conjunta.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha recordado que en la última reunión que mantuvo con la Consejería de Vivienda se les dijo que todas las medidas que se tuvieran que adoptar si se llegaba a efecto la citada declaración de zonas tensionadas iban a ser "todas y cada una consensuadas" con el Ayuntamiento de Gijón.

Ha insistido, en esta misma línea, en que no se iba a aplicar "ninguna medida" que no fuera antes acordada con el Consistorio gijonés y con su Gobierno local, a lo que ha remarcado que no volvieron a saber más hasta conocer la aprobación de la declaración de Cimadevilla y La Arena como zonas tensionadas.

A mayores, ha recalcado el hecho de que el propio consejero, Ovidio Zapico, en sus declaraciones de este pasado lunes, anticipó que Ayuntamiento iba a recurrir esa decisión.

"Desde luego no es la forma de trabajar que nosotros tenemos", ha afeado el edil a Zapico, a quien ha acusado de decir una cosa en una reunión privada y luego lo contrario y encima ya sabe que el Ayuntamiento lo va a recurrir.

"Parece que hasta que lo está haciendo adrede para que recurramos", ha llegado a decir Martínez Salvador. El concejal ha resaltado que si lo que se quiere es solucionar un problema lo ideal es que la Consejería les llame para sentarse a consensuar qué se puede hacer.

Al tiempo, ha incidido en que es la misma forma de actuar del consejero que han visto con el desarrollo de las diferentes actuaciones que se pueden hacer para que se construya vivienda asequible, con referencia a que Zapico actúa "de una manera unilateral, sin negociar nada con los ayuntamientos", le ha recriminado.

"Mucho me temo que al final lo que está buscando es más un rédito partidista que solucionar un problema de los vecinos", ha sostenido el portavoz del Gobierno local.

Martínez Salvador ha señalado que lo que quiere el Ayuntamiento es que se aumente la oferta de vivienda asequible, tanto en alquiler como en venta, para que la ciudadanía gijonesa pueda acceder a una vivienda digna, a un precio que se pueda permitir, "y desde luego no parece que lo que el Principado está haciendo vaya en esa misma línea", ha apostillado.

Dicho esto, ha asegurado que el Ayuntamiento está dispuesto a apoyar a la Consejería y, también, quieren que esta les apoye a ellos. "Queremos sentarnos y queremos negociar todas estas cuestiones", ha reiterado el concejal, que ha lamentado que, de momento, no tienen "ninguna respuesta ni se percibe sensibilidad a esto por parte del Principado de Asturias".

Con todo, ha avanzado que si la Consejería no les convoca para explicarles qué quieren hacer y si no negocian ninguna medida con el Ayuntamiento, tendrán que tomar medidas, incluso la presentación de un contencioso-Administrativo.

Martínez Salvador, como en anteriores ocasiones, ha remarcado que la medida principal de la declaración de una zona tensionada es limitar el precio del alquiler de una vivienda, lo que les hace dudar de que alguien que no puso su piso en alquiler cuando el precio era libre, lo vaya a querer hacer ahora con él limitado.