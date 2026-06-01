Martínez Salvador (Gijón) defiende regular el uso de patinetes: "Lo más efectivo"

Señal R118 (prohibida la circulación de patinetes eléctricos). - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Festejos de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha defendido este lunes el elaborar una norma que regule la circulación de los Vehículos de Movilidad Personal --patinetes-- en la ciudad.

Así lo ha indicado, en respuesta durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés, en la que se ha remitido al anuncio ya hecho por la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, en este mismo sentido.

"Lo más lógico, realista y efectivo es regularlo", ha insistido Martínez Salvador, quien ha señalado que esta misma semana desde el Gobierno local se han comprometido a reunirse con posibles agentes implicados y que "lo antes posible" se pueda poner en marcha.

A este respecto, ha señalado que el cronograma de reuniones se hará público esta semana, aunque ha adelantado que algunos servicios municipales con los que se contará serán Tráfico, Seguridad y Ciudadana y competencias en esta materia.

Sobre este asunto, cabe recordar que la pasada semana el Ayuntamiento anunció que, a partir de este lunes, se iba a prohibir el paso de patinetes eléctricos por una amplia zona del centro de la ciudad.

Una medida que tuvo una fuerte contestación, no solo desde la oposición, también de sectores como los 'rider' que suelen usar este tipo de vehículo personal para el reparto. Ante las críticas, Moriyón anunció en sus redes que se rectificaba la medida y que iban a regular su uso en la ciudad.

También el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, contrario a una regulación específica por haber una norma estatal de la DGT, anunció que, tras las quejas recibidas, ya tenían previsto reunirse este próximo martes con los repartidores. También reconoció el error de no haber contado con incluir autorizaciones de paso tanto a repartidores como a residentes.