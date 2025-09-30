Martínez Salvador recalca que es "imposible" tener una visión "optimista" de la alternativa al vial de Jove

El portavoz del Gobierno de Gijón y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

El Ayuntamiento afirma que si hay un defecto de forma en el Plan de Normalización Llingüística, se corregirá

GIJÓN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Gijón y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, ha reconocido este martes que para el Consistorio es "imposible" tener una "positiva y optimista" respecto a la búsqueda de alternativa al "fiasco" de licitación del vial de Jove soterrado, que ha tildado de "engaño electoral".

Así lo ha indicado Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa de Junta de Gobierno en el Consistorio gijonés, con respecto a la respuesta dada a Foro Asturias por el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, durante la Comisión de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencia.

A este respecto, el concejal ha incidido en que el Ayuntamiento lleva muchos meses esperando que se presente una propuesta y una alternativa, que ha recordado que, además, debe ser aprobada por el Ministerio y seguir luego una larga tramitación.

"Se está demorando más de lo necesario", ha lamentado Martínez Salvador. El edil ha recalcado que cada día que pasa es uno más que circulan 1.500 camiones por la avenida de Príncipe de Asturias. Es pro ello, que hasta que no vean realidades y no podrán cambiar su valoración sobre este asunto. Asimismo, ha señalado que hasta tener una respuesta no van a convocar al Consejo Social.

PLAN DE NORMALIZACIÓN LLINGÜÍSTICA

En otro orden de temas, ha señalado que todavía no tienen tomada una decisión sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anula el Plan de Normalización Llingüística.

Ha apuntado, sobre este asunto, que se trata de un Plan que no es otra cosa que el desarrollo normativo derivado del del Principado de Asturias, algo a lo que, según él, siempre se han mostrado "respetuosos y favorables" a apoyar.

Dicho esto, ha avanzado que si hubo algún defecto de forma con la tramitación de este Plan, sea por la forma que sea, lo que hará el Ayuntamiento es corregirlo y volver a la normalidad.

Preguntado por la negociación de la cesión de los terrenos de la Autoridad Portuaria de Gijón en Jove al Ayuntamiento, ha indicado que ahora mismo "no es lo más importante ni lo más acuciante", aunque ha dado por hecho que habrá reuniones entre ambas instituciones para abordar este tema.

OBRAS EN LA PECUARIA

Por otro lado, con referencia a la Junta de Gobierno local, ha explicado que se ha aprobado, fuera del Orden del Día, el modificado de las obras de ampliación del Parque Científico y Tecnológico de La Pecuaria, por un plazo de tres meses más y un modificado de 11.015,48 euros IVA incluido.

Dentro del Orden del Día, además, la prórroga del contrato de arrendamiento de vehículos, derivado de la aprobación la semana pasada del inicio del expediente de contratación de la nueva flota, por un periodo de seis meses.

Por otra parte, dentro del programa de Recualificación Profesional, se han autorizado tres subvenciones a grúas El Roxu (145.962,75 euros y 15 personas), Ascensores Tresa (153.696,80 euros) y DH Investments and Solutions Zoom S.L.(12.039,30 euros).